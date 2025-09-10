مران الزمالك - الجزيري يشارك في التدريبات بعد الاعتذار للجهاز الفني.. وانتظام الدوليين

انتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران انتظام التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

وقدم اللاعب اعتذارًا رسميًا للجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا ولزملائه عما بدر منه خلال الفترة الماضية، وتعهد على بذل أقصى ما لديه من أجل الدفاع عن نادي الزمالك.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعب في حضور عبد الناصر مدير الكرة بالنادي وأظهر اللاعب التزامًا كبيرًا بالعقوبة التي فُرضت عليه، مما جعل المدير الفني يُقرر إعادته من جديد للتدريبات الجماعية اليوم بعد وصوله إلى المعدلات البدنية المطلوبة.

وكان يانيك فيريرا قد صرح سابقا عقب مواجهة فاركو في الدوري بأن سيف الجزيري لن يخوض مباريات مع الزمالك تحت قيادته.

كما شهدت التدريبات مشاركة محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد ثلاثي المنتخب الأول بعد العودة من بوركينا فاسو مع بعثة المنتخب الأول، وفي نفس الوقت شارك عمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وناصر منسي بعد العودة من صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، كما شهدت التدريبات تواجد الفلسطيني آدم كايد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بالتساوي مع مودرن سبورت.

بينما يتصدر المصري الدوري برصيد 11 نقطة.

ويخوض فريق الزمالك 5 مباريات حتى توقف أكتوبر المقبل بينهم 4 مواجهات ضد أندية جماهيرية.

وجمع الزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا 10 نقاط من خمس مباريات بـ 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.

وكان الزمالك قد تغلب على فرق سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وفاركو.

بينما تعادل سلبيا أمام المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد.

