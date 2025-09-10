الأهلي يعلن انضمام يوسف ووليد صلاح للجنة التخطيط.. وأسامة هلال مديرا للتعاقدات

أعلن النادي الأهلي انضمام محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة إلى لجنة التخيطط بالنادي.

كما كشف الأهلي عن تعيين اسامة هلال مديرا للتعاقدات في النادي.

واجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم الاربعاء، مع لجنة التخطيط في حضور محمد يوسف، ووليد صلاح الدين.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، في وحضر الاجتماع محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وأسامة هلال مدير التعاقدات والإحصاء.

وسينضم الثنائي وليد ويوسف للجنة التخطيط لتنفيذ التصور المشار إليه بشأن كل العناصر التي تنتهي عقودهم، أو الذين يتم التعاقد معهم في مختلف الأعمار، وذلك بما يتماشى مع سياسة النادي ودعمه المستمر لقطاع الكرة.

وأوضح الأهلي "الاجتماع شهد مناقشة التصور الكامل الخاص بقطاع الكرة، سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين. وفي ضوء الثوابت المعمول بها في النادي والتي تشمل القيمة الفنية والتسويقية ورؤية المدير الفني وما جاء في الاجتماع من وجهات نظر".

وأعلن النادي الأهلي تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بشكل رسمي مطلع سبتمبر، ليعوض المنصب الشاغر منذ رحيل خالد بيبو.

ويتولى عماد النحاس منصب المدير الفني للأهلي، خلفا لـ خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

ويستأنف الأهلي الدوري يوم الأحد بمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.