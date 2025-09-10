كرة طائرة - الأهلي يضم لانا كونسيساو من سيدات فلومينينسي

أعلن النادي الأهلي ضم البرازيلية لانا كونسيساو لاعبة سيدات فلومينينسي البرازيلي لتدعيم فريق الطائرة.

وتمثل لانا كونسيساو سيدات الأهلي للكرة الطائرة في مختلف البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي عن ضم اللاعبة لما تملكه من مقومات فنية مميزة وخبرات كبيرة.

وجاء التعاقد مع اللاعبة البرازيلية بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة باولو ميلاجريس.

وتبدأ منافسات بطولة الدوري في أكتوبر المقبل، ويتواجد سيدات طائرة الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم معه كلًّا من المقاولون العرب والجزيرة والعبور.

وكان قد أعلن النادي الأهلي تولي البرازيلي باولو ميلاجريس القيادة الفنية لفريق السيدات للكرة الطائرة.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل إبراهيم فخر الدين المدير الفني بعد قضاء موسمين مع الفريق.

ويتولى ميلاجريس مهمة المدير الفني لمنتخب سيدات الكاميرون منذ يونيو الماضي استعدادا لمنافسات بطولة العالم التي أقيمت في تايلاند.

وينطلق موسم السيدات يوم 6 أكتوبر المقبل بينما ينتهي في 3 مايو 2026.

وحصدت لاعبات الأهلي الدوري والسوبر بينما توجت سيدات الزمالك بالكأس وبطولة إفريقيا.