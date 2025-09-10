حارس ريال مدريد وإسبانيول السابق.. الفتح السعودي يعلن ضم باتشيكو

أعلن نادي الفتح السعودي ضم مع الحارس الإسباني فرناندو باتشيكو في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وكشف نادي الفتح عن ضم باتشيكو لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

الحارس الإسباني صاحب الـ33 عاما لعب خلال مسيرته لأندية ألافيس، وألميريا، وإسبانيول.

كما لعب لصفوف ريال مدريد، بدءًا من صفوف الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2014 - 2015، قبل الانتقال إلى ألافيس.

وساهم باتشيكو في تأهل ديبورتيفو ألافيس إلى الدوري الإسباني موسم 2015 - 2016، بعد احتلال المركز الثاني في الدرجة الثانية.

كما توج مع ريال مدريد ببطولتي السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وأشار نادي الفتح إلى أن باتشيكو سيشارك في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية.

ويستعد الفتح لمواجهة اتحاد جدة يوم الجمعة 12 سبتمبر.

وخسر الفتح مباراته الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم أمام الفيحاء بنتيجة 2-1.