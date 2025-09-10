نيوم يضم لوتشو نجم باهيا

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

لوتشيانو رودريجيز

أعلن نادي نيوم ضم لوتشو رودريجيز لاعب باهيا البرازيلي بشكل رسمي.

وكشف نيوم عن تعاقده مع لوتشيانو رودريجيز تحت عنوان "القناص وصل".

وكانت قد ذكرت شبكة جلوبو البرازيلية أن نادي نيوم السعودي وافق على طلبات باهيا البرازيلي المادية من أجل ضم نجمه لوتشو رودريجيز.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 20 مليون يورو + مليوني يورو كمكافآت، بالإضافة إلى 25% من قيمة بيعه مستقبلا.

تمثل هذه المبالغ أكثر من ضعف ما دفعه باهيا حين ضم لوتشو من ليفربول الأورجوياني في يوليو 2024، حين دفع 11 مليون دولار.

وتم التعاقد مع لوتشو بعد أن توج بطلا لكأس العالم للشباب مع منتخب أوروجواي في عام 2023، وحصوله على لقب هداف البطولة.

مع باهيا المملوك لمجموعة سيتي جروب، لعب لوتشو 69 مباراة، سجل فيها 20 هدفًا، وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد المهاجم مع باهيا في 30 ديسمبر 2029.

وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري السعودي يوم 10 سبتمبر.

في حالة انتقاله لنيوم سيكون لوتشو ثالث لاعب في منتخب أوروجواي يتواجد بالدوري السعودي بعد داروين نونيز مهاجم الهلال وناثان نانديز جناح القادسية.

