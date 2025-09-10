كرة سلة - "ليرسم المستقبل مع الفريق".. الزمالك يضم يوسف رفعت

نجح نادي الزمالك في إتمام صفقة ضم يوسف رفعت لاعب سبورتنج لكرة السلة.

ويأتي ذلك ضمن تدعيمات الزمالك للموسم الجديد من منافسات السلة.

وأعلن نادي الزمالك عن ضم يوسف رفعت لتدعيم صفوف السلة بعنوان "بين المجد والتاريخ.. يوسف رفعت حاضر ليرسم المستقبل مع سلة الزمالك".

ويعتبر يوسف رفعت ثاني تعاقدات الزمالك للموسم الجديد بعد التعاقد مع آدم موسى.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الإسباني أليكس فورمينتو لتدريب الفريق.

أليكس فورمينتو بدأ مسيرته التدريبية مع نادي جيرونا الإسباني كما تولى منصب المدير الرياضي.

وانتقل أليكس فورمينتو في مارس 2022 للتدريب بالمكسيك من بوابة نادي أستروس دي خاليسكو.

وقاد فورمينتو أستروس دي خاليسكو للفوز على رايوس دي إيرموسيو والتتويج بلقب CIBACOPA.