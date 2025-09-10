كرة سلة - "ليرسم المستقبل مع الفريق".. الزمالك يضم يوسف رفعت
الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 18:18
كتب : EFE
نجح نادي الزمالك في إتمام صفقة ضم يوسف رفعت لاعب سبورتنج لكرة السلة.
ويأتي ذلك ضمن تدعيمات الزمالك للموسم الجديد من منافسات السلة.
وأعلن نادي الزمالك عن ضم يوسف رفعت لتدعيم صفوف السلة بعنوان "بين المجد والتاريخ.. يوسف رفعت حاضر ليرسم المستقبل مع سلة الزمالك".
ويعتبر يوسف رفعت ثاني تعاقدات الزمالك للموسم الجديد بعد التعاقد مع آدم موسى.
وكان الزمالك قد تعاقد مع الإسباني أليكس فورمينتو لتدريب الفريق.
أليكس فورمينتو بدأ مسيرته التدريبية مع نادي جيرونا الإسباني كما تولى منصب المدير الرياضي.
وانتقل أليكس فورمينتو في مارس 2022 للتدريب بالمكسيك من بوابة نادي أستروس دي خاليسكو.
وقاد فورمينتو أستروس دي خاليسكو للفوز على رايوس دي إيرموسيو والتتويج بلقب CIBACOPA.
نرشح لكم
سلة - الزمالك يتعاقد مع آدم موسى لاعب جامعة كاليفورنيا كرة سلة – الأهلي يعلن التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور كرة سلة - انطلاقة الموسم.. الاتحاد المصري يعلن مواعيد الدور التمهيدي من دوري المرتبط كرة سلة – إيطاليا وفرنسا يودعان يوروباسكت في ليلة تألق دونشيتش كرة سلة - كما كشف في الجول.. الزمالك يتعاقد مع المدرب الإسباني أليكس فورومينتو خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع الإسباني فورمينتو لقيادة فريق السلة سلة - إيهاب أمين: أتمنى الاستمرار في الأهلي حتى نهاية مسيرتي كرة سلة – أسرار ماجد تنضم إلى كوسيدار الجزائري للمشاركة في البطولة العربية للسيدات