بعد أزمة العودة من الدوحة.. عودة بعثة الـ كونغ فو إلى القاهرة

عادت بعثة المنتخب المصري لـ الكونغ فو إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة.

وأقيمت بطولة العالم للكبار للكونغ فو في نسختها السابعة والتي أقيمت خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر الجاري.

وكانت الدفعة الأولى من بعثة المنتخب المصري وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء بعد المشاركة في بطولة العالم السابعة عشر للكبار وحصد خلالها الفراعنة 3 ميداليات متنوعة.

وحل الفوج الثاني من بعثة منتخب الكونغ فو في العاصمة القطرية ترانزيت خلال رحلة العودة إلى القاهرة قادمين من البرازيل.

وتواجد في الفوج الثاني شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لـ الكونغ فو، واللاعب علي ناصر، واللاعبة ياسمين سليم.

وشهدت العاصمة القطرية أزمة أدت إلى ارتباك بشأن رحلة عودة الفوج إلى القاهرة.

وخلال بطولة العالم حصد البطل علي ناصر الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات وزن 48 كجم، كما حصد البطل أحمد شلبي المركز الثني والميدالية الفضية في منافسات وزن + 100 كجم، كما حصدت البطلة منة الله محمد الميدالية البرونزية في منافسات وزن 70 كجم.

شارك المنتخب في منافسات بطولة العالم بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن، وفي منافسات الأساليب شارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.