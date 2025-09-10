غزل المحلة يكشف موقف الثلاثي المصاب قبل استئناف مباريات الدوري

كشف أحمد سيد طبيب غزل المحلة موقف ثلاثي الفريق المصاب قبل استئناف مسابقة الدوري.

ويلعب غزل المحلة أمام المقاولون العرب في تمام الخامسة من مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وقال أحمد سيد طبيب غزل المحلة عبر صفحة النادي الرسمية: "محمود نبيل تماثل الشفاء ويشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وتابع طبيب غزل المحلة "بدأ ويليامز صنداي المرحلة الأولى من البرنامج العلاجي بعد جراحة ناجحة في غضروف الركبة".

وكشف "محمد إسلام (أرموشة) تعرض لإلتواء في مفصل القدم خلال مواجهة الصيد الودية ويغيب لمدة أسبوع".

ويحتل غزل المحلة المركز السابع من ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط عقب خوض 5 مباريات.

وحقق غزل المحلة انتصارا وحيدا مقابل 4 تعادلات دون أي هزيمة.

وحافظ غزل المحلة على نظافة شباكه في جميع مبارياته بالدوري حتى الآن.

أما المقاولون العرب ففي المركز التاسع عشر برصيد نقطتين من تعادلين دون انتصار.

