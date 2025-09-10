أجندة الزمالك حتى توقف أكتوبر.. 5 مواجهات في الدوري بينهم 4 مباريات ضد أندية جماهيرية

يخوض فريق الزمالك 5 مباريات حتى توقف أكتوبر المقبل بينهم 4 مواجهات ضد أندية جماهيرية.

ويسعى الزمالك لاستعادة صدارة ترتيب الدوري سريعا عند مواجهة المصري مساء السبت المقبل.

وكان الزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا قد جمع 10 نقاط من خمس مباريات بـ 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.

وتأتي أجندة الزمالك حتى توقف أكتوبر:

13 سبتمبر - الزمالك × المصري - الدوري المصري

18 سبتمبر - الإسماعيلي × الزمالك - الدوري المصري

23 سبتمبر - الزمالك × الجونة - الدوري المصري

29 سبتمبر - الأهلي × الزمالك - الدوري المصري

4 أكتوبر - الزمالك × غزل المحلة - الدوري المصري

وكان الزمالك قد تغلب على فرق سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وفاركو.

بينما تعادل سلبيا أمام المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد.