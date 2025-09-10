مصافحة بين حسام حسن ومصطفى محمد عقب وصول بعثة مصر لمطار القاهرة

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - منتخب مصر

صافح مصطفى محمد مدربه حسام حسن فور وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة.

حسام حسن

النادي : مصر

مصطفى محمد

النادي : نانت

مصر

وظهر مصطفى محمد وهو يصافح حسام حسن ويحتضنه قبل أن يتحدثا سويًا قبل رحيلهما عن المطار.

المصافحة التي حدثت تنفي جميع الأقاويل التي أشارت إلى وجود خلاف بين الثنائي وكان سببًا في عدم إشراك حسام له.

وكانت الكاميرا قد التقطت مصطفى محمد وهو يتفوه بلفظ خارج عقب استبداله في مباراة سيراليون بشهر مارس الماضي.

ونفى مصطفى محمد عبر حسابه على تويتر تطاوله على الجهاز الفني وتقدم باعتذاره عن الموقف الذي وصفه بغير المقصود.

ووصل منتخب مصر إلى مطار القاهرة عائدًا من بوركينا فاسو عقب مواجهة الخيول في تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

ولم يشارك مصطفى محمد بشكل أساسي خلال المباراتين الأخيرتين لمصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة 20 في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين من المباراتين الأخيرتين بالتصفيات من أجل ضمان التأهل لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر في المباراتين الأخيرتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو.

منتخب مصر مصطفى محمد حسام حسن
