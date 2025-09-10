أجندة الأهلي حتى توقف أكتوبر.. 5 مواجهات في الدوري بينهم القمة

الأهلي - بيراميدز

يبدأ الأهلي استعداداته لاستئناف مبارياته في الدوري عقب نهاية توقف سبتمبر.

ويخوض الأهلي خمس مباريات في مسابقة الدوري المصري حتى توقف أكتوبر المقبل.

ويقود عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي مباريات الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وبين مواجهات الأهلي الخمسة المقبلة في الدوري مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

وجاءت أجندة الأهلي حتى توقف أكتوبر كالآتي:

14 سبتمبر - إنبي × الأهلي - الدوري المصري

19 سبتمبر - الأهلي × سيراميكا كليوباترا - الدوري المصري

23 سبتمبر - حرس الحدود × الأهلي - الدوري المصري

29 سبتمبر - الأهلي × الزمالك - الدوري المصري

5 أكتوبر - كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط عقب مرور خمس جولات.

لكن الأهلي خاض 4 مباريات فقط بسبب الحصول على راحة في الجولة الثالثة من الدوري.

ويلعب الأهلي أولى مباريات هذا الموسم تحت قيادة عماد النحاس أمام إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري بعد إقالة خوسيه ريبيرو بعد الهزيمة من بيراميدز في الجولة الخامسة.

الأهلي الدوري المصري أجندة الأهلي
