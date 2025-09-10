أجندة بيراميدز حتى توقف أكتوبر.. أوكلاند ضمن ست مواجهات محتملة في 3 بطولات مختلفة

يبدأ نادي بيراميدز استعداداته لخوض المباريات عقب نهاية توقف سبتمبر الجاري وحتى أكتوبر المقبل.

وينطلق توقف أكتوبر المقبل خلال الفترة من 6 إلى 14 ويشهد خوض منتخب مصر لمباراتين في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويستهل بيراميدز مبارياته عقب التوقف الدولي بمواجهة عالمية هي الأولى في تاريخ النادي، عند مواجهة أوكلاند في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتأتي أجندة بيراميدز حتى توقف أكتوبر كالآتي:

14 سبتمبر: بيراميدز × أوكلاند سيتي - كأس إنتركونتيننتال

18 سبتمبر: بيراميدز × زد - الدوري المصري

23 سبتمبر: أهلي جدة × بيراميدز - كأس إنتركونتيننتال (حال التأهل)

27 سبتمبر: بيراميدز × طلائع الجيش - الدوري المصري

1 أكتوبر: الجيش الرواندي × بيراميدز - دوري أبطال إفريقيا

5 أكتوبر: بيراميدز × الجيش الرواندي - دوري أبطال إفريقيا

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المصري المتصدر.

بينما يستهل بيراميدز مشواره في الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الجيش الرواندي.

وكان بيراميدز هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا.

ويشارك بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بصفته بطل إفريقيا.

وحال تغلبه على أوكلاند سيواجه أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.