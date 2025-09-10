حارس النصر جاهز لمواجهة الخلود

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 15:47

كتب : FilGoal

رونالدو ونواف العقيدي

أظهرت الفحوصات التي خضع لها نواف العقيدي، حارس النصر شفاءه من إصابة عانى منها أثناء معسكر المنتخب السعودي في التشيك، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأشار التقرير إلى أن العقيدي عانى من تمزق في العضلة الخلفية، خلال التدريب الأول مع الأخضر، ما جعل الجهاز الطبي في المنتخب السعودي يمنحه راحة لمدة أسبوع، مع برنامج تأهيلي قضى نصفه في التشيك.

واضطر الفرنسي هيرفي رينارد إلى الاستعانة بخدمات عبد الرحمن الصانبي في وديتي مقدونيا والتشيك.

وأضاف التقرير أن طبيب النصر أعطى العقيدي الضوء الأخضر للدخول مع زملائه اللاعبين التدريبات الخميس، على أن يشارك الأربعاء في جزء من التدريب.

واعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، على العقيدي في المواجهة الافتتاحية في الدوري السعودي، أمام التعاون، على حساب البرازيلي بينتو الحارس الأساسي.

وشارك العقيدي مع النصر في 42 مباراة، واستطاع المحافظة على شباكه في 13 مباراة، وتلقى 43 هدفًا.

وأعار النصر حارسه الشاب منذ تصعيده من الفئات السنية إلى الفريق الأول مرتين، الأولى في صيف 2022-2023 إلى نادي الطائي ولعب 7 مباريات وحافظ على شباكه 3 مباريات وتلقى 5 أهداف.

وجاءت الثانية مع الفتح في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، ولعب 16 مباراة، وخرج في مواجهتين بشباك نظيفة، وتلقى 22 هدفًا

