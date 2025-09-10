خبر في الجول - السويسري أورس فيشر ينضم للقائمة المختصرة لتدريب الأهلي

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 15:02

كتب : أحمد الخولي

أورس فيشر

دخل المدرب السويسري أورس فيشر ضمن المرحشين لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد خلفا لخوسيه ريبيو الذي رحل عن تدريب الفريق عقب الهزيمة من بيراميدز.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وعلم FilGoal.com أن السويسري أورس فيشر قد دخل ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد وضع قائمة خلال الفترة الماضية للمدربين الأقرب لتولي تدريبه ومن ضمنهم أبيل فيريرا وسيرجيو كونسيساو وباولو بينتو.

وبدأ فيشر مسيرته التدريبية مع زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى ثون في 2013 قبل تولي تدريب بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

ولم يتول فيشر تدريب أي فريق منذ الرحيل عن يونيون برلين.

صاحب الـ 59 عاما كان له الفضل في صعود يونيون برلين من الدرجة الثانية بألمانيا وقادهم للعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وخلال مسيرته مع يونيون برلين لعب فيشر 224 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في 95 وتعادل في 58 وخسر 71 مباراة.

وخلال مسيرته توج فيشر بثلاثة ألقاب، وهم الدوري السويسري مرتين وكأس سويسرا مرة برفقة بازل.

الأهلي أورس فيشر
