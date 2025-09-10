بمشاركة مصر.. أون سبورت تحصل على حقوق بث بطولة العالم للكرة الطائرة

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة طائرة

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال.

وتقام البطولة خلال الفترة ما بين 12 إلى 28 سبتمبر الجاري بدولة الفلبين.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ويقع في المجموعة الأولى.

أخبار متعلقة:
صلاح يغادر بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة إلى ليفربول بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو منتخب مصر يسافر إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة مصدر من اتحاد الطائرة يوضح سبب استبعاد دولا من منتخب مصر قبل بطولة العالم

ويلعب منتخب مصر في المجموعة برفقة إيران والفلبين وتونس.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 14 سبتمبر، قبل أن يواجه الفلبين صاحبة الأرض يوم 16 وتونس يوم 18.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الرئيسي.

وكانت قناة الكويت الرياضية قد أعلنت إذاعة البطولة.

وكان منتخب مصر قد حصل على المركز الـ 19 في النسخة الأخيرة من بطولة العالم بعام 2022.

ويعد المركز الأفضل لمنتخب مصر في بطولة العالم للكرة الطائرة هو المركز الـ 13 والذي حصل عليه في نسخة 2010 والتي أقيمت بإيطاليا.

منتخب مصر أون سبورت بطولة العالم للكرة الطائرة
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الطائرة يوضح سبب استبعاد دولا من منتخب مصر قبل بطولة العالم كرة طائرة - منتخب الشباب يختتم بطولة العالم في المركز الثالث عشر مصدر من وزارة الرياضة لـ في الجول: التحقيق بشأن سفر 3 لاعبين بطائرة الزمالك دون موافقات طائرة - مصر تودع بطولة العالم تحت 21 عاما بالخسارة من كوبا كرة طائرة - تحديد موعد مواجهة مصر ضد كوبا في بطولة العالم للشباب بثمن النهائي كرة طائرة - منتخب السيدات يختتم بطولة العالم بالخسارة أمام السويد طائرة - تجنب الريمونتادا.. مصر تفوز على الصين في ختام مجموعات بطولة العالم تحت 21 عاما كرة طائرة - الأهلي يعلن تفاصيل إصابة آية الشامي.. ومدة الغياب
أخر الأخبار
خبر في الجول - السويسري أورس فيشر ينضم للقائمة المختصرة لتدريب الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
سيتي يعلن غياب مرموش عن لقاء مانشستر يونايتد.. وتفاصيل الإصابة 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة مصر.. أون سبورت تحصل على حقوق بث بطولة العالم للكرة الطائرة ساعة | كرة طائرة
أنور الغازي ينضم إلى السيلية القطري ساعة | ميركاتو
تقرير: ثنائي ألميريا في الطريق للدوري السعودي 2 ساعة | ميركاتو
مبابي: لست نادما على رحيلي عن سان جيرمان.. وكان بإمكاني افتعال فضيحة هناك 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - الزمالك يتعاقد مع آدم موسى لاعب جامعة كاليفورنيا 2 ساعة | كرة سلة
الشباب يضم ثالث لاعب من اتحاد جدة هذا الصيف 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513144/بمشاركة-مصر-أون-سبورت-تحصل-على-حقوق-بث-بطولة-العالم-للكرة-الطائرة