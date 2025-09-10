بمشاركة مصر.. أون سبورت تحصل على حقوق بث بطولة العالم للكرة الطائرة

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال.

وتقام البطولة خلال الفترة ما بين 12 إلى 28 سبتمبر الجاري بدولة الفلبين.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ويقع في المجموعة الأولى.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة برفقة إيران والفلبين وتونس.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 14 سبتمبر، قبل أن يواجه الفلبين صاحبة الأرض يوم 16 وتونس يوم 18.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الرئيسي.

وكانت قناة الكويت الرياضية قد أعلنت إذاعة البطولة.

وكان منتخب مصر قد حصل على المركز الـ 19 في النسخة الأخيرة من بطولة العالم بعام 2022.

ويعد المركز الأفضل لمنتخب مصر في بطولة العالم للكرة الطائرة هو المركز الـ 13 والذي حصل عليه في نسخة 2010 والتي أقيمت بإيطاليا.