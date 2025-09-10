أنور الغازي ينضم إلى السيلية القطري

أعلن نادي السيلية القطري يوم الأربعاء ضم الهولندي أنور الغازي قادما من كارديف سيتي.

ووقع الغازي على عقد يربطه بالسيلية لمدة موسمين.

وقال الغازي عبر حسابه الشخصي على إكس: "أنا سعيد بتوقيعي لنادي السيلية، إلا أنني أشعر بمزيج من الحزن والأسى نتيجةً للهجوم الإجرامي الذي شنته إسرائيل على قطر أمس".

وأضاف "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لرئيس نادي السيلية، محمد علي المري، ووكيل أعمالي، عصام الرحمن، ومؤسسة دوري نجوم قطر على تسهيل هذه الخطوة".

وتابع "أتطلع إلى بدء هذه المرحلة الجديدة من مسيرتي المهنية في قطر، وسأبذل قصارى جهدي ليس فقط للمساعدة في إبقاء نادي السيلية في دوري نجوم قطر، بل لأرتقي بالنادي إلى آفاقٍ أوسع".

الغازي الذي دعم فلسطين في أكثر من مناسبة تم فسخ عقده من قبل ناديه ماينز بسبب ذلك في نوفمبر 2023، قبل أن ينضم لكارديف لمدة موسم.

قبل انتقاله لكارديف بأسابيع، أقرت محكمة العمل الألمانية ببطلان فسخ تعاقد نادي ماينز للاعبه أنور الغازي.

وكان النادي الألماني فسخ عقد الغازي في نوفمبر 2023 بسبب إعلان دعمه لفلسطين.

وأقرت المحكمة بحصول الغازي على مليون و700 ألف يورو منذ فسخ عقده في 3 نوفمبر الماضي.

ماذا حدث؟

نشر أنور الغازي بيانا عن الأحداث في غزة وقال:

هذه ليست حربا.

عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب.

عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب.

عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب.

عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب.

عندما تمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى من طرف واحد فقط فهذه ليست بالحرب.

هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا.

هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة.

من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة.

فقرر ماينتس إيقاف الغازي في 17 أكتوبر بسبب منشور دعمه لـ فلسطين.

وفي التحقيق رفض أنور الغازي الاعتذار، وطالب مرة أخرى بوقف قتل المدنيين والأطفال في فلسطين وتحديدا قطاع غزة.

وكتب الغازي عبر حسابه على تويتر: "لتجنب أي شك حول بياني الذي كتبته يوم 27 أكتوبر هو الأخير لنادي ماينز وللعامة على وسائل التواصل الاجتماعي وأي بيان آخر يعلق أو يعتذر وينسب العكس لي فهي ليست صحيحة بالنسبة لي".

وقرر الغازي مقاضاة ناديه عقب فسخ تعاقده بسبب دعمه لفلسطين.