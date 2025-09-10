تقرير: ثنائي ألميريا في الطريق للدوري السعودي

أصبح لويس ماكسيميانو حارس ألميريا وزميله لازارو فينيسيوس في الطريق إلى الدوري السعودي، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي مساء يوم الأربعاء.

وأوضح رومانو أن نادي نيوم توصل لاتفاق مع الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو للتعاقد معه قادمًا من ألميريا الإسباني.

ومن المرجح أن يوقع ماكسيميانو على عقد يربطه بالفريق الصاعد حديثا للدوري السعودي لمدة 4 مواسم.

Image

وينضم ماكسيميانو إلى نيوم من أجل تعويض غياب الحارس مارسين بولكا الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي.

الحارس البولندي انضم لنيوم مؤخرا قادما من نيس.

وذكر رومانو أن لازارو فينيسيوس سينتقل من ألميريا إلى نادي النجمة السعودي.

Image

تم الاتفاق على انتقاله مقابل 5 ملايين يورو إلى النادي الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز.

بالإضافة إلى 15% من قيمة بيع اللاعب.

نيوم النجمة ألميريا الدوري السعودي لويس ماكسيميانو لازارو فينيسيوس
