مبابي: لست نادما على رحيلي عن سان جيرمان.. وكان بإمكاني افتعال فضيحة هناك

شدد كيليان مبابي على عدم ندمه بعد رحيله عن باريس سان جيرمان وتتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في حوار مع صحيفة "ليكيب": "ليس لدي مشكلة في التعرّض للانتقادات، أنا صارم جدًا مع نفسي أكثر من معظم الناس، ولذلك أتقبّل تلك الأمور بهدوء".

وواصل: "كلما زاد المال زادت معه المشكلات، هناك أشخاص لا يرون أن حياتك تتغيّر ويريدون الحفاظ على الصورة التي كنت عليها وأنت طفل، لكنك لم تعد الشخص نفسه. أصبح لديك مسؤوليات والتزامات وعمل وحسابات يجب أن تتابعها".

وأكمل: "الحياة رائعة، ولكن كرة القدم هي كما هي. من يذهبون إلى الملعب محظوظون لأنهم يأتون فقط لمشاهدة العرض ولا يعرفون ما يجري خلف الكواليس. وبصراحة، لو لم يكن لدي هذا الشغف باتجاه الكرة، لكنت قد شعرت بالاشمئزاز من عالم كرة القدم منذ زمن طويل".

واستمر: "لا أشعر أنني أفتقد إلى التوازن بسبب عدم الزواج المبكر، لأنني أنا من اخترت ذلك. كل شخص يبني حياته بشكل مختلف، وأنا كنت أعتقد أن كرة القدم هي حياتي والوصول إلى أقصى شيء في مسيرتي. ربما كنت على خطأ وربما كان خياري صحيحًا، المستقبل وحده من سيخبرنا. وعندما تختار، تكون النتيجة أسهل في التقبّل".

وتابع: "آخر مرة بكيت كانت بسبب كرة القدم. لا أبكي إلا عندما أتعرض للإصابة. أعتقد أن الهزائم، بطريقة أو بأخرى، تكون مستحقة، ولكن لا أحد يستحق الإصابة. أما المرة الأخيرة التي كدت أبكي فيها فكانت عند الخسارة من مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. لم أكن ألعب، ووقتها شعرت بأنني عديم الفائدة على الدكة، وكأنني فائز في مسابقة. في تلك اللحظات، ما الذي يميزك عن الملايين من الناس الذين يشاهدونك على التلفاز؟ لا شيء".

وشدد: "منتخب فرنسا الحالي هو الأكثر موهبة، ولكنه ليس الأقوى بعد. لدينا لاعبون رائعون في جميع المراكز، وهم أساسيون في أفضل أندية العالم. لكن كفريق لسنا أقوى من الفريق الذي فاز بكأس العالم 2018 أو الذي وصل إلى نهائي 2022. ومع ذلك نملك القدرة على أن نكون الأفضل".

وعن إمكانية تدريب زين الدين زيدان للمنتخب قال: "معه لن تكون الأمور معقّدة. إنه زيدان، لن يقول له أي شخص لا، هو فقط من يستطيع فعل ذلك. إذا كان هو المدرب المقبل أو أي شخص آخر فهذا جيد أيضًا، ولكن هو وحده في تاريخ كرة القدم الفرنسية من يملك تقريبًا كل الحقوق".

وأضاف: "مشكلتي القانونية مع باريس سان جيرمان؟ إنه قانون العمل. الإجراءات أعطت انطباعًا أنني أردت الإضرار بالنادي، ولكنني وقّعت عقد عمل، وكل ما أردته هو أن أتقاضى راتبي. ليس لدي شيء ضد سان جيرمان، أنا أحب هذا النادي، ولدي أصدقاء هناك، لكنه السبيل الوحيد للحصول على ما يدينون لي به. إنه شيء كسبته بعرقي، سواء أعجبك أم لا، لكنه يظل عملي".

وأكمل: "كنت أعلم بالفعل أنني لن أحصل على راتبي عندما كنت في باريس سان جيرمان. عندما لا يأتي المال، ترى ذلك. كان بإمكاني افتعال فضيحة وأنا في النادي، ولكنني قلت إن الأمر لا يستحق. لكن عندما ترى أنك لا تحصل على مستحقاتك، بعد فترة، يجب أن تتصرّف".

وأتم: "الندم بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال؟ لدي أصدقاء في باريس سان جيرمان، ولا يمكنك أن تتنكر لفريق يوجد فيه أصدقاؤك حتى لو لم يكن باريس. قصتي انتهت هناك، ورحلت بلا ندم. حتى الأشياء التي أخطأت فيها هي جزء من قصتي. وعندما لعبت هناك، كنا قريبين جدًا، وصلنا إلى نصف النهائي مرتين وإلى النهائي مرة واحدة، ولم نفز. انتهى وقتي، وريال مدريد ناداني، وكان دائمًا حلمي، وكان بإمكاني الرحيل إليه في وقت أبكر".

وانضم مبابي لريال مدريد في بداية الموسم الماضي بصفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وتوج مبابي حتى الآن مع ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتينينتال.