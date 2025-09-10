سلة - الزمالك يتعاقد مع آدم موسى لاعب جامعة كاليفورنيا

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع اللاعب آدم موسى لتدعيم فريق السلة بالزمالك.

وانتقل موسى إلى الزمالك قادما من فريق جامعة كاليفورنيا بابتيست الأمريكي.

ووقع موسى على عقد لمدة 3 مواسم مع الزمالك حتى 2028.

ويبلغ موسى من العمر 23 عاما ويجيد اللعب في مركز بوينت جارد.

وسبق لموسى المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2023 التي أقيمت في الفلبين، كما شارك مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ويحمل آدم موسى الجنسيتين المصرية والأمريكية.

وولد اللاعب في مصر قبل أن يسافر إلى أمريكا في عمر الخامسة.

والد اللاعب هو هشام موسى لاعب كرة السلة السابق بنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الإسباني أليكس فورمينتو لتدريب الفريق.

أليكس فورمينتو بدأ مسيرته التدريبية مع نادي جيرونا الإسباني كما تولى منصب المدير الرياضي.

وانتقل أليكس فورمينتو في مارس 2022 للتدريب بالمكسيك من بوابة نادي أستروس دي خاليسكو.

وقاد فورمينتو أستروس دي خاليسكو للفوز على رايوس دي إيرموسيو والتتويج بلقب CIBACOPA.

وعاد فورمينتو لجيرونا وعمل كمساعد أول للمدرب سلفا كامبس في صيف 2023 قبل رحيله هذا الصيف.

ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.

وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث على حساب المصرية للاتصالات.

وكان الزمالك قد خسر في سلسلة نصف النهائي من الأهلي.