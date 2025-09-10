سلة - الزمالك يتعاقد مع آدم موسى لاعب جامعة كاليفورنيا

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 13:02

كتب : FilGoal

آدم موسى - سلة

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع اللاعب آدم موسى لتدعيم فريق السلة بالزمالك.

وانتقل موسى إلى الزمالك قادما من فريق جامعة كاليفورنيا بابتيست الأمريكي.

ووقع موسى على عقد لمدة 3 مواسم مع الزمالك حتى 2028.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – الأهلي يعلن التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور كرة سلة - انطلاقة الموسم.. الاتحاد المصري يعلن مواعيد الدور التمهيدي من دوري المرتبط كرة سلة – إيطاليا وفرنسا يودعان يوروباسكت في ليلة تألق دونشيتش كرة سلة - كما كشف في الجول.. الزمالك يتعاقد مع المدرب الإسباني أليكس فورومينتو

ويبلغ موسى من العمر 23 عاما ويجيد اللعب في مركز بوينت جارد.

وسبق لموسى المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2023 التي أقيمت في الفلبين، كما شارك مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ويحمل آدم موسى الجنسيتين المصرية والأمريكية.

وولد اللاعب في مصر قبل أن يسافر إلى أمريكا في عمر الخامسة.

والد اللاعب هو هشام موسى لاعب كرة السلة السابق بنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الإسباني أليكس فورمينتو لتدريب الفريق.

أليكس فورمينتو بدأ مسيرته التدريبية مع نادي جيرونا الإسباني كما تولى منصب المدير الرياضي.

وانتقل أليكس فورمينتو في مارس 2022 للتدريب بالمكسيك من بوابة نادي أستروس دي خاليسكو.

وقاد فورمينتو أستروس دي خاليسكو للفوز على رايوس دي إيرموسيو والتتويج بلقب CIBACOPA.

وعاد فورمينتو لجيرونا وعمل كمساعد أول للمدرب سلفا كامبس في صيف 2023 قبل رحيله هذا الصيف.

ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.

وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث على حساب المصرية للاتصالات.

وكان الزمالك قد خسر في سلسلة نصف النهائي من الأهلي.

الزمالك كرة سلة آدم موسى
نرشح لكم
كرة سلة - "ليرسم المستقبل مع الفريق".. الزمالك يضم يوسف رفعت كرة سلة – الأهلي يعلن التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور كرة سلة - انطلاقة الموسم.. الاتحاد المصري يعلن مواعيد الدور التمهيدي من دوري المرتبط كرة سلة – إيطاليا وفرنسا يودعان يوروباسكت في ليلة تألق دونشيتش كرة سلة - كما كشف في الجول.. الزمالك يتعاقد مع المدرب الإسباني أليكس فورومينتو خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع الإسباني فورمينتو لقيادة فريق السلة سلة - إيهاب أمين: أتمنى الاستمرار في الأهلي حتى نهاية مسيرتي كرة سلة – أسرار ماجد تنضم إلى كوسيدار الجزائري للمشاركة في البطولة العربية للسيدات
أخر الأخبار
حسام غالي: هناك من يحاول تشويه صورتي.. وسأكون أقرب لـ صالح سليم 6 دقيقة | الدوري المصري
الشباب يضم لاعب بيرنلي ومدافع أهلي جدة 11 دقيقة | ميركاتو
لياو: على استعداد للعب كمهاجم أو جناح في ميلان 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائي ألميريا ينتقل إلى الدوري السعودي 44 دقيقة | ميركاتو
يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد 10 ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: مستاء مما حدث الموسم الماضي.. وكنت أرغب في التعاقد مع 5 لاعبين 10 ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: لم أكن لاعبا موهوبا وإنما مقاتلا وهو ما نقلته للاعبي بيراميدز 10 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - خسارة باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا من حامل اللقب.. وخالد وليد يفوز 11 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513140/سلة-الزمالك-يتعاقد-مع-آدم-موسى-لاعب-جامعة-كاليفورنيا