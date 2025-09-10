الشباب يضم ثالث لاعب من اتحاد جدة هذا الصيف

بات الإسباني أوناي هيرناديز، ثالث لاعب في فريق اتحاد جدة ينتقل إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذلك بعدما حسم الشباب صفقة التعاقد معه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولحق هيرنانديز لاعب الوسط بمحمد المحاسنة حارس المرمى والجناح همام الهمامي زميليه السابقين اللذين وقعا مع الشباب خلال الصيف الجاري.

وكانت جريدة االرياضية السعودية كشفت يوم الأربعاء الماضي أن الإدارة الفنية في نادي اتحاد جدة تخوض محادثات مع نظيرتها الشبابية بشأن إعارة اللاعب الإسباني قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في العاشر من سبتمبر الجاري.

وانضم الإسباني هيرنانديز إلى النمور في فبراير 2025 بموجب عقد يستمر ثلاثة أعوام، قادمًا من برشلونة.

ودافع عن قميص اتحاد جدة في 10 مباريات، وسجل هدفًا وصنع ثلاثة.

وفي الموسم الجاري لم يشارك مع فريقه في الجولة الأولى من الدوري السعودي، لكنه لعب 8 دقائق أمام النصر خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي خسرها فريقه 1ـ2 في هونج كونج.