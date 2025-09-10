بعد نهايتها.. الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026

اختتمت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسمت جميع مقاعد أمريكا للتأهل لمونديال 2026.

وأقيم فجر اليوم 5 مباريات في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

نتائج الجولة الأخيرة

الإكوادور 1-0 الأرجنتين.

بوليفيا 1-0 البرازيل.

فينزويلا 3-6 كولومبيا.

بيرو 0-1 باراجواي.

تشيلسي 0-0 أوروجواي.

وجاء الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية كالتالي:

1- الأرجنتين 38 نقطة.

2 الإكوادور 29 نقطة.

3- كولومبيا 28 نقطة.

4- أوروجواي 28 نقطة.

5- البرازيل 28 نقطة.

6- باراجواي 28 نقطة.

7- بوليفيا 20 نقطة.

8- فينزويلا 18 نقطة.

9- بيرو 12 نقطة.

10- تشيلي 11 نقطة.

وتأهل لكأس العالم 2026 بشكل مباشر كل من الأرجنتين والإكوادور وكولومبيا وأوروجواي والبرازيل وباراجواي.

بينما سيلعب منتخب بوليفيا في ملحق مؤهل مع منتخبات من قارات أخرى لحجز مقعد في المونديال.

وفقد كل من فينزويلا وبيرو وتشيلي فرصتهم في المنافسة على الصعود للمونديال.