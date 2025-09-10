بعد نهايتها.. الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 12:35

كتب : FilGoal

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم - كونيمبول

اختتمت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسمت جميع مقاعد أمريكا للتأهل لمونديال 2026.

وأقيم فجر اليوم 5 مباريات في الجولة الأخيرة من التصفيات.

أخبار متعلقة:
تنس - ألكاراز يحسم المنافسة الأقوى في 2025 بالفوز على سينر في نهائي أمريكا ماركا: تحديد موعد قرار "يويفا" بشأن إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا تنس - سابالينكا تحصد لقب بطولة أمريكا المفتوحة تنس - نهائي ثالث على التوالي.. ألكاراز يواجه سينر في نهائي أمريكا المفتوحة

ويقدم لكم FilGoal.com جميع المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

نتائج الجولة الأخيرة

الإكوادور 1-0 الأرجنتين.

بوليفيا 1-0 البرازيل.

فينزويلا 3-6 كولومبيا.

بيرو 0-1 باراجواي.

تشيلسي 0-0 أوروجواي.

وجاء الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية كالتالي:

1- الأرجنتين 38 نقطة.

2 الإكوادور 29 نقطة.

3- كولومبيا 28 نقطة.

4- أوروجواي 28 نقطة.

5- البرازيل 28 نقطة.

6- باراجواي 28 نقطة.

7- بوليفيا 20 نقطة.

8- فينزويلا 18 نقطة.

9- بيرو 12 نقطة.

10- تشيلي 11 نقطة.

وتأهل لكأس العالم 2026 بشكل مباشر كل من الأرجنتين والإكوادور وكولومبيا وأوروجواي والبرازيل وباراجواي.

بينما سيلعب منتخب بوليفيا في ملحق مؤهل مع منتخبات من قارات أخرى لحجز مقعد في المونديال.

وفقد كل من فينزويلا وبيرو وتشيلي فرصتهم في المنافسة على الصعود للمونديال.

أمريكا الجنوبية تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس تياجو سيلفا يفتح الباب للعودة لمنتخب البرازيل بعد خسارة فرصة التأهل للملحق العالمي.. باتيتسا يرحل عن تدريب منتخب فنزويلا بعد التأهل لملحق كأس العالم.. مدرب بوليفيا يرفض فكرة عودة هداف المنتخب التاريخي من الاعتزال الأرجنتين تنهي تصفيات كأس العالم بخسارة من الإكوادور الهزيمة الأولى لأنشيلوتي.. بوليفيا تفوز على البرازيل وتتأهل لملحق كأس العالم بعد واقعة البصق.. إيقاف سواريز 3 مباريات في الدوري الأمريكي
أخر الأخبار
مبابي: لن أفوز بالكرة الذهبية.. ولا أستطيع الاختيار بين هذا الثنائي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية 38 دقيقة | الدوري المصري
تياجو ألكانتارا يبدأ عمله الرسمي مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مدرب موناكو: هذا موعد عودة بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية ساعة | أمريكا
تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس 2 ساعة | ميركاتو
لابورتا: كامب نو شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات 2 ساعة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513138/بعد-نهايتها-الترتيب-النهائي-لتصفيات-أمريكا-الجنوبية-المؤهلة-لـ-كأس-العالم-2026