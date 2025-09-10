جروهي ينضم للشباب
الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 12:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي الشباب السعودي ضم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، في صفقة انتقال حر.
مارسيلو جروهي
النادي : الخلود
وذلك عقب نهاية عقده مع الخلود.
ووقع البرازيلي على عقد يربطه بالشباب لمدة موسم.
سيرتدي جروهي القميص رقم 43.
ولعب جروهي في صفوف اتحاد جدة في الفترة من 2019 إلى 2024.
وحصد جروهي لقب الدوري السعودي والسوبر السعودي مع النمور في موسم 2022-2023.
كما لعب لمدة موسم مع الخلود.
نرشح لكم
حارس ريال مدريد وإسبانيول السابق.. الفتح السعودي يعلن ضم باتشيكو عاد بعد شهرين.. فابيانسكي ينضم مجددا لـ وست هام أنور الغازي ينضم إلى السيلية القطري تقرير: ثنائي ألميريا في الطريق للدوري السعودي الشباب يضم ثالث لاعب من اتحاد جدة هذا الصيف الرياضية: مدافع ميلان السابق إلى اتحاد جدة خبر في الجول - الشحات يتلقى عرضا مغريا من الاتحاد الليبي القادسية يتعاقد مع أوتافيو من النصر