جروهي ينضم للشباب

أعلن نادي الشباب السعودي ضم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، في صفقة انتقال حر.

وذلك عقب نهاية عقده مع الخلود.

ووقع البرازيلي على عقد يربطه بالشباب لمدة موسم.

Marcelo and an unidentified man in traditional Saudi attire sitting at a table. Both hold laptops, with the Al Shabab Saudi FC logo and Saudi Arabian flag visible in the background. Arabic text is overlaid on the image.

سيرتدي جروهي القميص رقم 43.

ولعب جروهي في صفوف اتحاد جدة في الفترة من 2019 إلى 2024.

وحصد جروهي لقب الدوري السعودي والسوبر السعودي مع النمور في موسم 2022-2023.

كما لعب لمدة موسم مع الخلود.

