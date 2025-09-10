جروهي ينضم للشباب

أعلن نادي الشباب السعودي ضم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، في صفقة انتقال حر.

وذلك عقب نهاية عقده مع الخلود.

ووقع البرازيلي على عقد يربطه بالشباب لمدة موسم.

سيرتدي جروهي القميص رقم 43.

ولعب جروهي في صفوف اتحاد جدة في الفترة من 2019 إلى 2024.

وحصد جروهي لقب الدوري السعودي والسوبر السعودي مع النمور في موسم 2022-2023.

كما لعب لمدة موسم مع الخلود.