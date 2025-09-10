الهزيمة الأولى لأنشيلوتي.. بوليفيا تفوز على البرازيل وتتأهل لملحق كأس العالم

حقق منتخب بوليفيا الفوز على البرازيل بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب إل ألتو بالجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب بوليفيا للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم بعد إنهاء التصفيات في المركز السابع.

وسجل ميجيل تيركيروس هدف فوز بوليفيا في الوقت بدل من الضائع بالشوط الأول من ركلة جزاء.

ولم يتأهل منتخب بوليفيا إلى كأس العالم منذ نسخة 1994.

وستلعب بوليفيا في ملحق مع منتخبات القارات الأخرى على خطف بطاقة واحدة للتأهل للمونديال.

وخسر منتخب البرازيل للمرة الأولى تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدرب الذي تولى تدريب الفريق في 4 مباريات حتى الآن.

كما تلقى منتخب البرازيل أول الأهداف تحت قيادة أنشيلوتي.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت خسرت فينزويلا من كولومبيا بستة أهداف مقابل ثلاثة.

سجل لويس سواريز 4 أهداف لكولمبيا خلال المباراة، بينما سجل جون كوردوبا ويري مينا هدفين، وأحرز كل من تيلاسكو سيجوفيا وجوسيف مارتينيز وسالمون روندون ثلاثية فينزويلا.