الرياضية: مدافع ميلان السابق إلى اتحاد جدة

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

اتفقت إدارة نادي اتحاد جدة مع نظيرتها في أندرلخت البلجيكي على انتقال المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اللاعب سينضم للنمور لمدة 4 مواسم.

ووُلِد سيميتش، الذي أتمَّ عامه العشرين 2 مايو الماضي، في ألمانيا لأبوين صربيّين، وتأسَّس كرويًا هناك عبر 3 محطات آخرها مع نادي شتوتجارت.

وانتقل في 2022 إلى ميلان الإيطالي الذي صعَّده إلى الفريق الأول موسم 2023ـ2024.

وشهد ذلك الموسم ظهوره في 6 مباريات مع الروسّونيري، بواقع أربع ضمن منافسات الدوري الإيطالي و2 لحساب الكأس، وفي إحدى مشاركاته الأربع ضمن بطولة الدوري، سجّل المدافع الشاب هدفًا أمام مونزا.

Image

وخلال صيف 2024 انتقل إلى أندرلخت، وفرض نفسه على التشكيل الأساسي سريعًا، وخاض خلال موسمه الأول 49 مباراة، وسجَّل 4 أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وفي الموسم الجاري، تعرَّض لإصابتين إحداهما عضلية والأخرى في الركبة، لتقتصر مشاركته على 4 مباريات فقط من أصل 11.

وبرفقة أندرلخت، لعب سيميتش 8 مباريات في الدوري الأوروبي 2024ـ2025، وصنع هدفًا، كما خاض تصفيات نسختي البطولة السابقة والجارية، وشارك كذلك في ملحق النسخة الجارية من دوري المؤتمر الأوروبي.

وبالتوازي مع خطوة انتقاله إلى أندرلخت، بدأت مسيرته برفقة منتخب بلاده الأول، وحمل قميصه في 5 مباريات دولية، آخرها أمام أندورا 10 يونيو الماضي لحساب تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي حال إتمام صفقة انتقاله إلى اتحاد جدة رسميًا، سيصبح ثالث محترف أجنبي ينضم لصفوف الفريق عبر النافذة الصيفية، بعد الجناح البرتغالي روجر فيرنانديش، والمالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، القادمين من سبورتنج براجا البرتغالي ورويال أنتويرب البلجيكي على الترتيب.

يان كارلو سيميتش ميلان أندرلخت اتحاد جدة
