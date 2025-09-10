بعد خوض مباراة بوركينا فاسو.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 10:31

كتب : FilGoal

حسام حسن - وصول بعثة منتخب مصر للقاهرة

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة عائدة من بوركينا فاسو.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب 4 أغسطس بالجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ووصلت البعثة صباح اليوم الأربعاء قادمة من بوركينا فاسو بعد نهاية معسكر شهر سبتمبر الحالي.

واستقبل البعثة في المطار، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ولم يصل محمد صلاح برفقة البعثة إذ انطلق نحو إنجلترا من بوركينا فاسو بشكل مباشر على متن طائرة خاصة وفرها نادي ليفربول.

وارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 20 في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب أصحاب أفضل مركز ثاني في ملحق مؤهل للبطولة.

