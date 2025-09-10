عدي الدباغ يشارك في مران الزمالك بعد التعافي من الإصابة

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 00:57

كتب : FilGoal

عدي الدباغ لاعب الزمالك

شارك الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

عدي الدباغ

النادي : الزمالك

الزمالك

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري.

وخضع عدي الدباغ لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات تدريجيًا، استعداداً للمباراة المقبلة في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بالتساوي مع مودرن سبورت.

بينما يتصدر المصري الدوري برصيد 11 نقطة.

