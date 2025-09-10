أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 00:44

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

هنأ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة المنتخب الوطني الأول على الروح القتاليّة التي ظهروا بها خلال مباراتهم أمام منتخب بوركينا فاسو في واجادوجو ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم والتزام جميع أفراد البعثة خارج وداخل الملعب.

وأكد أبو ريدة في اتصال تليفوني مع طارق أبو العينين رئيس البعثة فور انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف على ثقته في تأهل الكرة المصرية لنهائيات كأس العالم وقد صار المنتخب على بعد خطوة واحدة منها ليضيف اللاعبون وجهازهم الفني انجازاً جديداً للكرة المصرية.

وطلب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من رئيس البعثة نقل تحياته وتهنئته لكل أعضاء الفريق وأعضاء الجهاز الفني بالإضافة إلى سعادته وكل جماهير الكرة المصرية بأدائهم البطولي كما اعتدنا منهم.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو سلبيا في الجولة الثامنة للتصفيات.

ليصل منتخب مصر إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويحتاج منتخب مصر لنقتطين من أجل التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

ويلعب منتخب مصر في الجولة التاسعة من التصفيات ضد جيبوتي.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت، وSSC Sports.

