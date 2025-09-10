تصفيات كأس العالم - مبابي يتخطى هنري.. فرنسا تهزم إيسلندا وتنفرد بصدارة مجموعتها

تخطى كيليان مبابي، تيري هنري في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا.

ويأتي ذلك بعدما سجل مبابي هدفا في انتصار فرنسا على إيسلندا بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل مبابي هدفا في فوز فرنسا على إيسلندا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وكان أندري جوديونسون قد تقدم في الدقيقة 21 قبل أن يسجل منتخب فرنسا هدفين.

إذ تعادل كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

بينما نجح برادلي باركولا في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 62 من صناعة مبابي.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة وبفارق 3 نقاط.

الهداف التاريخي للديوك

رفع كيليان مبابي رصيده إلى 52 هدفا بقميص منتخب فرنسا ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للديوك.

وتخطى مبابي بذلك تيري هنري صاحب الـ 51 هدفا.

ولعب مبابي 33 مباراة أقل من تيري هنري.

ويفصل مبابي 5 أهداف عن معادلة أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.

