مدرب منتخب مصر: لم نصل لكأس العالم بعد.. ونحن الأحق بالتأهل

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

الجهاز الفني لـ منتخب مصر - حسام حسن

شدد محمد عبد الواحد المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، على أن المنتخب لم يتأهل بعد لكأس العالم.

وتعادل المنتخب المصري أمام مضيفه بوركينا فاسو سلبيا دون أهداف في الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأوضح عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت عقب المباراة: "لم نتأهل بعد لكأس العالم، خضنا مباراة كبيرة في ظل ضغط كبير على الجهاز الفني واللاعبين".

أخبار متعلقة:
أشرف صبحي: خطوة تفصلنا على التأهل لكأس العالم مهند لاشين: سابقت الزمن لأشارك مع منتخب مصر رغم الإصابة خالد صبحي: حسام حسن يمنح أي لاعب جديد في المنتخب الثقة

وأثنى المدرب المساعد على تعادل المدير الفني مع اللاعبين "حسام حسن تعامل نفسيا مع اللاعبين، في ظل تلك الضغوط، وكان لديه ثقة في بعض اللاعبين الذين لا يملكون عدد كبير من المباريات الدولية مثل أحمد عيد وخالد صبحي."

وأضاف "بوركينا فاسو خاضت المباراة كآخر فرصة لها في التصفيات وبالتالي لعبوا من أجل الضغط والفوز بالـ 3 نقاط".

ويحتاج المنتخب للمصري للفوز في أحد مباراتيه المقبلتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو للتأهل رسميا.

وأكمل "نحن المنتخب الأحق والمنتخب الذي تلقى عدد أهداف أقل، والفريق المنظم دفاعيا هو من يتأهل ويحقق هدفه".

وسجل منتخب مصر 16 هدفا وتلقى هدفين خلال مشواره بالتصفيات في 8 مباريات.

وأتم عبد الواحد "حققنا المهمة في تصفيات كأس الأمم، والآن نحن في وضعنا الطبيعي في تصفيات كأس العالم".

تصفيات كأس العالم محمد عبد الواحد منتخب مصر
نرشح لكم
أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب خبر في الجول - جلسة بين التوأم وأبو ريدة للتحضير لأمم إفريقيا.. وموعد ودية نيجيريا أشرف صبحي: خطوة تفصلنا على التأهل لكأس العالم مهند لاشين: سابقت الزمن لأشارك مع منتخب مصر رغم الإصابة خالد صبحي: حسام حسن يمنح أي لاعب جديد في المنتخب الثقة صلاح يغادر بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة إلى ليفربول وزير الرياضة يطمئن على حالة مرموش بعد الإصابة
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تحافظ على الصدارة بالتعادل مع الجابون 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
عدي الدباغ يشارك في مران الزمالك بعد التعافي من الإصابة 47 دقيقة | الدوري المصري
أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - مبابي يتخطى هنري.. فرنسا تهزم إيسلندا وتنفرد بصدارة مجموعتها ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب منتخب مصر: لم نصل لكأس العالم بعد.. ونحن الأحق بالتأهل ساعة | منتخب مصر
المصري يعلن خضوع يوسف الجوهري لعملية جراحية في الكاحل ساعة | الدوري المصري
بنتيجة 11-1.. النرويج تضرب مولودوفا وهالاند يسجل خماسية تقربه من كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513127/مدرب-منتخب-مصر-لم-نصل-لكأس-العالم-بعد-ونحن-الأحق-بالتأهل