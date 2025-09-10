مدرب منتخب مصر: لم نصل لكأس العالم بعد.. ونحن الأحق بالتأهل

شدد محمد عبد الواحد المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، على أن المنتخب لم يتأهل بعد لكأس العالم.

وتعادل المنتخب المصري أمام مضيفه بوركينا فاسو سلبيا دون أهداف في الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأوضح عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت عقب المباراة: "لم نتأهل بعد لكأس العالم، خضنا مباراة كبيرة في ظل ضغط كبير على الجهاز الفني واللاعبين".

وأثنى المدرب المساعد على تعادل المدير الفني مع اللاعبين "حسام حسن تعامل نفسيا مع اللاعبين، في ظل تلك الضغوط، وكان لديه ثقة في بعض اللاعبين الذين لا يملكون عدد كبير من المباريات الدولية مثل أحمد عيد وخالد صبحي."

وأضاف "بوركينا فاسو خاضت المباراة كآخر فرصة لها في التصفيات وبالتالي لعبوا من أجل الضغط والفوز بالـ 3 نقاط".

ويحتاج المنتخب للمصري للفوز في أحد مباراتيه المقبلتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو للتأهل رسميا.

وأكمل "نحن المنتخب الأحق والمنتخب الذي تلقى عدد أهداف أقل، والفريق المنظم دفاعيا هو من يتأهل ويحقق هدفه".

وسجل منتخب مصر 16 هدفا وتلقى هدفين خلال مشواره بالتصفيات في 8 مباريات.

وأتم عبد الواحد "حققنا المهمة في تصفيات كأس الأمم، والآن نحن في وضعنا الطبيعي في تصفيات كأس العالم".