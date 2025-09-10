بنتيجة 11-1.. النرويج تضرب مولودوفا وهالاند يسجل خماسية تقربه من كأس العالم

اقترب منتخب النرويج من التأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز على مولدوفا بنتيجة تاريخية وهي 11-1.

وسحق منتخب النرويج نظيره مولدوفا في ليلة تألق إيرلينج هالاند الذي سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في التصفيات الحالية إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف عن كراماريتش مهاجم كرواتيا.

أهداف النرويج سجلها هالاند 5 أهداف، و4 أهداف للاعب ثيلو أسجارد. وهدف من مارتن أوديجارد وآخر من فيليكس ماير.

كما تكفل منتخب النرويج بتسجيل هدف مولدوفا في مرماه بالخطأ عن طريق اللاعب ليو أوستيجارد.

ووصل هالاند إلى الهدف الدولي رقم 48 له مع منتخب النرويج خلال 45 مباراة.

ليصل منتخب النرويج إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة التاسعة، بفارق 6 نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

ويتأهل أول كل مجموعة من تصفيات قارة أوروبا بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى تصفيات الملحق.

