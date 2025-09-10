منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 00:08

كتب : FilGoal

حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني

فاز منتخب مصر الثاني أمام نظيره التونسي بثلاثية نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لكأس العرب.

افتتح ثلاثية المنتخب المصري يحيى زكريا ظهير أيسر غزل المحلة في الدقيقة السادسة بتسديدة صاروخية سكنت الزاوية البعيدة للحارس التونسي.

وأضاف مصطفى سعد الهدف الثاني في الدقيقة 17 مستغلا خطأ المدافع التونسي في إعادة الكرة لحارسه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل ميدو جابر في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية في الدقيقة 65.

وخاض المنتخب المصري خلال معسكره الأول وديتين أمام تونس.

وحقق المنتخب الفوز في الودية الأولى أمام تونس بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة.

وأجرى حلمي طولان 7 تبديلات في الودية الثانية عن المباراة الأولى.

ويقع المنتخب المصري بكأس العرب في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والكويت أو موريتانيا.

فيما يخوض منتخب تونس بطولة كأس العرب في المجموعة الأولى إلى جانب قطر أصحاب الأرض، وسوريا أو جنوب السودان، وفلسطين أو ليبيا.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، فيما تنطلق كأس الأمم الإفريقية بعدها بيومين في المغرب.

