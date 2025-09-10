خسر سوبوسلاي من "بطل الطفولة".. البرتغال تتصدر المجموعة بفوز مثير على المجر

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال ضد المجر

حقق منتخب البرتغال الفوز على المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب بوشكاك أرينا بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

المباراة شهدت مشاركة دومينيك سوبوسلاي ضد كريستيانو رونالدو للمرة الأولى وهو اللاعب الذي وصفه ببطل الطفولة.

وسجل رونالدو هدفه رقم 39 بتصفيات كأس العالم ليكون هو الهداف التاريخي للتصفيات بجميع القارات.

كما وصل النجم البرتغالي للهدف رقم 942 خلال مسيرته ليكون على بعد 58 هدفا من الهدف رقم 1000.

سجل أهداف البرتغال كل من برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو، بينما أحرز هدفي المجر بارناباس فارجا.

الفوز رفع رصيد البرتغال للنقطة السادسة في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن أرمينيا صاحبة المركز الثاني، بينما توقف رصيد المجر عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة لكأس العالم بشكل مباشر، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني في ملحق مؤهل للبطولة.

تقدم فارجا بالهدف الأول للمجر في الدقيقة 21 برأسية بعد عرضية من زولت ناجي.

وتعادل برناردو سيلفا للبرتغال في الدقيقة 36 مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 58 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وتعادل فارجا من جديد للمجر في الدقيقة 84.

وبعد دقيقتين فقط سجل كانسيلو هدف الفوز للبرتغال بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وسيلعب منتخب البرتغال مباراته المقبلة ضد أيرلندا يوم 11 أكتوبر المقبل، بينما تلتقي المجر مع أرمينيا بنفس اليوم.

