إنجلترا تكتسح صربيا بخماسية وتقترب من التأهل رسميا لكأس العالم

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 23:58

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

اكتسح المنتخب الإنجليزي منافسه صربيا بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب راجكو ميتيتش "ملعب فريق النجم الأحمر" في إطار الجولة الخامسة لحساب المجموعة الـ 11 من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق فوزه الخامس على التوالي في التصفيات بالعلامة الكاملة.

سجل هاري كين الهدف الأول لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 33، قبل أن يضيف نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف إزري كونسا الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وتلقى نيكولا ميلينكوفيتش لاعب صربيا بطاقة حمراء في الدقيقة 72، ليكمل المباراة منقوصا بـ10 لاعبين.

وسجل مارك جيهي الهدف الرابع في الدقيقة 75.

واختتم ماركوس راشفورد أهداف منتخب بلاده بتسجيل الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ونجح توماس توخيل في قيادة منتخب إنجلترا للفوز في المباريات الخمس الرسمية في التصفيات مسجلا 13 هدفا فيما لم تتلق شباكه أي هدف.

وتلقى منتخب إنجلترا تحت قيادة توخيل خسارة وحيدة أمام السنغال وديا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وبتلك النتيجة واصل منتخب إنجلترا تصدره للمجموعة برصيد 15 نقطة، فيما توقف رصيد صربيا عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وبات المنتخب الإنجليزي قريبا بشدة من التأهل لكأس العالم بعدما وسع الفارق أمام أقرب ملاحقيه.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في الجولة المقبلة بالتصفيات أمام لاتفيا صاحب المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط يوم 14 أكتوبر المقبل.

وقد تكون مباراة لاتفيا هي التي تشهد بطاقة عبور المنتخب الإنجليزي للمونديال.

صربيا إنجلترا تصفيات كأس العالم
