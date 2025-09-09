خبر في الجول - جلسة بين التوأم وأبو ريدة للتحضير لأمم إفريقيا.. وموعد ودية نيجيريا

يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن جلسة مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم ملف الإعداد لمنافسات أمم إفريقيا.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو خلال توقف أكتوبر المقبل ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ويحتاج منتخب مصر نقطتين للتأهل بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن خلال الأيام المقبلة سيتم عقد جلسة بين التوأم وهاني أبو ريدة لحسم ملف الاستعداد للبطولة بشكل رسمي.

وتم الاستقرار على مواجهة نيجيريا وديا في منتصف ديسمبر المقبل في الودية الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض أمم إفريقيا.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في آخر استعدادات الفراعنة لأمم إفريقيا.

أما في توقف نوفمبر فلا يزال يتم دراسة المباراتين الوديتين، وحتى الآن الأقرب مواجهة مالي في مباراة من المواجهتين.

والأقرب أن تكون المباراة الأخرى بين أحد فرق التصنيف الأول أو الثاني من إفريقيا أيضا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا رفقة جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل.

بينما المواجهة الثانية ضد جنوب إفريقيا، ويختتم المنتخب مبارياته ضد أنجولا يوم 29 ديسمبر في ختام المجموعات.