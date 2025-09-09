خبر في الجول - جلسة بين التوأم وأبو ريدة للتحضير لأمم إفريقيا.. وموعد ودية نيجيريا

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 23:54

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر - إبراهيم حسن

يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن جلسة مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم ملف الإعداد لمنافسات أمم إفريقيا.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو خلال توقف أكتوبر المقبل ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ويحتاج منتخب مصر نقطتين للتأهل بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن خلال الأيام المقبلة سيتم عقد جلسة بين التوأم وهاني أبو ريدة لحسم ملف الاستعداد للبطولة بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
مهند لاشين: سابقت الزمن لأشارك مع منتخب مصر رغم الإصابة خبر في الجول - صعوبة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر.. والدولة الأقرب لاستضافتها حسام حسن: كنت أحلم دائما بقيادة مصر لكأس العالم كمدرب.. وحققنا ما أردناه ضد بوركينا نقطتان إلى كأس العالم.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو

وتم الاستقرار على مواجهة نيجيريا وديا في منتصف ديسمبر المقبل في الودية الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض أمم إفريقيا.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في آخر استعدادات الفراعنة لأمم إفريقيا.

أما في توقف نوفمبر فلا يزال يتم دراسة المباراتين الوديتين، وحتى الآن الأقرب مواجهة مالي في مباراة من المواجهتين.

والأقرب أن تكون المباراة الأخرى بين أحد فرق التصنيف الأول أو الثاني من إفريقيا أيضا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا رفقة جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل.

بينما المواجهة الثانية ضد جنوب إفريقيا، ويختتم المنتخب مبارياته ضد أنجولا يوم 29 ديسمبر في ختام المجموعات.

منتخب مصر مصر
نرشح لكم
أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا مدرب منتخب مصر: لم نصل لكأس العالم بعد.. ونحن الأحق بالتأهل منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب أشرف صبحي: خطوة تفصلنا على التأهل لكأس العالم مهند لاشين: سابقت الزمن لأشارك مع منتخب مصر رغم الإصابة خالد صبحي: حسام حسن يمنح أي لاعب جديد في المنتخب الثقة صلاح يغادر بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة إلى ليفربول وزير الرياضة يطمئن على حالة مرموش بعد الإصابة
أخر الأخبار
أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا 11 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - مبابي يتخطى هنري.. فرنسا تهزم إيسلندا وتنفرد بصدارة مجموعتها 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب منتخب مصر: لم نصل لكأس العالم بعد.. ونحن الأحق بالتأهل 26 دقيقة | منتخب مصر
المصري يعلن خضوع يوسف الجوهري لعملية جراحية في الكاحل 30 دقيقة | الدوري المصري
بنتيجة 11-1.. النرويج تضرب مولودوفا وهالاند يسجل خماسية تقربه من كأس العالم 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب 46 دقيقة | منتخب مصر
خسر سوبوسلاي من "بطل الطفولة".. البرتغال تتصدر المجموعة بفوز مثير على المجر 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنجلترا تكتسح صربيا بخماسية وتقترب من التأهل رسميا لكأس العالم 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513121/خبر-في-الجول-جلسة-بين-التوأم-وأبو-ريدة-للتحضير-لأمم-إفريقيا-وموعد-ودية-نيجيريا