مهند لاشين: سابقت الزمن لأشارك مع منتخب مصر رغم الإصابة

كشف مهند لاشين لاعب وسط منتخب مصر عن محاولاته لتجهيز نفسه رغم الإصابة للمشاركة مع الفراعنة أمام بوركينا فاسو وإثيوبيا.

مهند لاشين النادي : بيراميدز بيراميدز

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو سلبيا في الجولة الثامنة للتصفيات.

ليصل منتخب مصر إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وقال مهند لاشين عبر قناة أون سبورت: "منذ بداية المعسكر وكل اللاعبين يشعرون بالمهمة التي جئنا لها وأهمية المباراتين، قدمنا المطلوب منا واقتربنا أكثر من تحقيق الهدف الكبير".

وأضاف "تعرضت لإصابة في الظهر خلال مباراة الأهلي وتم استدعائي للمنتخب وكانت فرصة أن أشارك".

لاعب بيراميدز تابع "أشكر حسام وإبراهيم على منحي الفرصة وأيضا طبيب المنتخب، كنا نسابق الزمن من أجل أن أشارك في المباراتين".

وأتم تصريحاته "وضعت لنفسي عدة أهداف صغيرة أحاول تحقيقها والدافع الكبير لنا أن يقدم كل لاعب أفضل مستوى من الناحية الفردية في مرحلة مهمة نحتاج فيها الصعود لكأس العالم".

ويحتاج منتخب مصر لنقتطين من أجل التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

ويلعب منتخب مصر في الجولة التاسعة من التصفيات ضد جيبوتي.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت، وSSC Sports.