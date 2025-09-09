خالد صبحي: حسام حسن يمنح أي لاعب جديد في المنتخب الثقة

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 23:39

كتب : FilGoal

خالد صبحي - مدافع منتخب مصر

يرى خالد صبحي مدافع منتخب مصر أن الفراعنة حققوا المطلوب من مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

خالد صبحي

النادي : المصري

مصر

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو سلبيا في الجولة الثامنة للتصفيات.

ليصل منتخب مصر إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وقال صبحي عبر قناة أون سبورت: "مباراة بوركينا كانت قوية وفي أجواء صعبة ولكن استطعنا أن نحصل منها على ما نريد وننتظر أن يكون الصعود الرسمي في القاهرة وسط الجماهير المصرية".

لاعب المصري أضاف "حسام حسن يمنح الثقة لأي لاعب جديد في المنتخب بمجرد انضمامه للتدريبات وأيضا محمد صلاح ولذلك لا أشعر بالخوف أو القلق من شيء".

وأتم تصريحاته "أبارك للجميع وينقصنا خطوة واحدة وبعدها نحتفل جميعا بالتأهل لكأس العالم".

ويحتاج منتخب مصر لنقتطين من أجل التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

ويلعب منتخب مصر في الجولة التاسعة من التصفيات ضد جيبوتي.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت، وSSC Sports.

