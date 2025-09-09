صلاح يغادر بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة إلى ليفربول
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 23:33
كتب : FilGoal
يغادر محمد صلاح لاعب منتخب مصر إلى مدينة ليفربول على متن طائرة خاصة.
وأرسل ليفربول طائرة خاصة إلى بوركينا فاسو لتقل صلاح بشكل مباشر دون العودة إلى القاهرة برفقة البعثة.
وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو بدون أهداف في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.
وشارك محمد صلاح في المباراة لمدة 94 دقيقى قبل الخروج في الثواني الأخيرة ليدخل حسام عبد المجيد بدلا منه.
وارتفع رصيد مصر للنقطة 20 في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 15 نقطة.
ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين من المباراتين المتبقيتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو للتأهل بشكل مباشر للمونديال.
نرشح لكم
أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا مدرب منتخب مصر: لم نصل لكأس العالم بعد.. ونحن الأحق بالتأهل منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب خبر في الجول - جلسة بين التوأم وأبو ريدة للتحضير لأمم إفريقيا.. وموعد ودية نيجيريا أشرف صبحي: خطوة تفصلنا على التأهل لكأس العالم مهند لاشين: سابقت الزمن لأشارك مع منتخب مصر رغم الإصابة خالد صبحي: حسام حسن يمنح أي لاعب جديد في المنتخب الثقة وزير الرياضة يطمئن على حالة مرموش بعد الإصابة