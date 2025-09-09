صلاح يغادر بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة إلى ليفربول

يغادر محمد صلاح لاعب منتخب مصر إلى مدينة ليفربول على متن طائرة خاصة.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأرسل ليفربول طائرة خاصة إلى بوركينا فاسو لتقل صلاح بشكل مباشر دون العودة إلى القاهرة برفقة البعثة.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو بدون أهداف في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك محمد صلاح في المباراة لمدة 94 دقيقى قبل الخروج في الثواني الأخيرة ليدخل حسام عبد المجيد بدلا منه.

وارتفع رصيد مصر للنقطة 20 في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين من المباراتين المتبقيتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو للتأهل بشكل مباشر للمونديال.