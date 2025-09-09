وزير الرياضة يطمئن على حالة مرموش بعد الإصابة

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش - منتخب مصر

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سلسلة من الاتصالات مع بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب المباراة التي جمعت المنتخب المصري مع نظيره البوركيني مساء اليوم على ملعب "4 أغسطس" بمدينة واجادوجو، والتي قربت المنتخب من حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مصر

وخلال اتصالاته، اطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية للاعب عمر مرموش الذي تعرض للإصابة خلال اللقاء، كما تواصل مع نجم المنتخب وقائده محمد صلاح، مثنيًا على جهوده ودوره مع الفريق، ومشيدًا بالأداء الرجولي والروح التي أظهرها اللاعبون، والجهود الكبيرة المبذولة من الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

كما تواصل الوزير مع السفير المصري لدى بوركينا فاسو محمد الغزاوي، مشيدًا بدوره في دعم المنتخب وتوفير كل سبل الراحة وتهيئة الأجواء المناسبة لنجاح البعثة منذ وصولها إلى بوركينا.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال تواصله مع البغثة دعمه الكامل للمنتخب الوطني في مشوار التصفيات، مشيرًا إلى أن ما قدمتموه يعكس إصراركم على تحقيق طموحات الشعب المصري في بلوغ كأس العالم.

وخرج عمر مرموش في الدقيقة العاشرة بعد تعرضه لإصابة في الركبة ليحل أسامة فيصل بدلا منه.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 6 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

مرموش وزير الرياضة أشرف صبحي
