اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش

أعلن اتحاد الكرة تفاصيل إصابة عمر مرموش لاعب المنتخب، أمام بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر سلبيا أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي "أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، أن إصابة عمر مرموش لاعب المنتخب في مباراة بوركينا فاس، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة."

وأضاف "سيُجري اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة صباح غدا الأربعاء".

ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة صباح الأربعاء.

وخرج عمر مرموش في الدقيقة العاشرة بعد تعرضه لإصابة في الركبة ليحل أسامة فيصل بدلا منه.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 6 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.