إبراهيم حسن: سعيد بشكل المنتخب ضد بوركينا رغم الإصابات
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 22:16
كتب : FilGoal
شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على سعادته بالشكل الذي ظهر به خلال مواجهة بوركينا فاسو.
وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو بدون أهداف في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.
وقال إبراهيم عبر قناة أون سبورت: "ربنا حقق أمنية حياتنا بقيادة منتخب مصر وحسم التأهل لكأس العالم ويجب أن يكون ذلك أمر طبيعي".
وتابع "لا ننظر للخلف وما يهمنا فقط إسعاد جماهير كرة القدم المصرية".
وأتم "سعيد بالشكل الذي ظهرنا به رغم معاناة قوام المنتخب من العديد من الإصابات مثل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد شحاتة".
ووصل منتخب مصر للنقطة العشرين ليعزز صدارته للمجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 15 نقطة.
ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين من المباراتين المقبلتين للتأهل بشكل رسمي للمونديال.
نرشح لكم
أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا مدرب منتخب مصر: لم نصل لكأس العالم بعد.. ونحن الأحق بالتأهل منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب خبر في الجول - جلسة بين التوأم وأبو ريدة للتحضير لأمم إفريقيا.. وموعد ودية نيجيريا أشرف صبحي: خطوة تفصلنا على التأهل لكأس العالم مهند لاشين: سابقت الزمن لأشارك مع منتخب مصر رغم الإصابة خالد صبحي: حسام حسن يمنح أي لاعب جديد في المنتخب الثقة صلاح يغادر بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة إلى ليفربول