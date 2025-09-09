إبراهيم حسن: سعيد بشكل المنتخب ضد بوركينا رغم الإصابات

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على سعادته بالشكل الذي ظهر به خلال مواجهة بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو بدون أهداف في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم عبر قناة أون سبورت: "ربنا حقق أمنية حياتنا بقيادة منتخب مصر وحسم التأهل لكأس العالم ويجب أن يكون ذلك أمر طبيعي".

وتابع "لا ننظر للخلف وما يهمنا فقط إسعاد جماهير كرة القدم المصرية".

وأتم "سعيد بالشكل الذي ظهرنا به رغم معاناة قوام المنتخب من العديد من الإصابات مثل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد شحاتة".

ووصل منتخب مصر للنقطة العشرين ليعزز صدارته للمجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين من المباراتين المقبلتين للتأهل بشكل رسمي للمونديال.

منتخب مصر إبراهيم حسن بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026
