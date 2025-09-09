حسام حسن: كنت أحلم دائما بقيادة مصر لكأس العالم كمدرب.. وحققنا ما أردناه ضد بوركينا

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بعد اقتراب التأهل لكأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر سلبيا أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر أون سبورت: "سعداء باليوم العظيم للكرة المصرية وما حققناه وإسعاد الشعب المصري وعلى رأسهم القائد عبد الفتاح السيسي، وكان لنا نصيب أن يكون الجهاز وطنيا وهو ما يمنح الإنجاز شكل خاص".

وتابع "أشكر جميع اللاعبين على ما قدمناه أمام بوركينا فاسو، منتخب قوي يمتلك لاعبين محترفين في أعلى الدوريات الأوروبية".

وشدد حسام حسن "لم أكن قلقا بشأن اللاعبين الجدد مثل أحمد عيد وخالد صبحي بسبب انسجامهم سريعا مع الفريق".

وواصل "لعبنا مباراة متوازنة أمام بوركينا فاسو، وظهرنا بشكل إيجابي في العديد من الفترات، وكان من الطبيعي أن يسيطروا على الكرة بعض الوقت خاصة مع لعبهم على ملعبهم".

وأضاف "كان يمكننا خطف نقاط المباراة والتأهل المباشر في الدقائق الأخيرة مع التبديلات ولعبنا بشكل جيد".

وكشف "سعيد كوني جزء من تاريخ الكرة المصرية والتواجد مع جيل عظيم مثل جيل 90 الذي تأهل لكأس العالم على يد مدرب وطني، وأرى تشابه بين الجيل الحالي وذلك الجيل".

واختتم حسام حسن تصريحاته "ما كنت أحلم به أن أقود منتخب مصر وأتسبب في إسعاد الجماهير بالتأهل إلى كأس العالم".

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 6 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

