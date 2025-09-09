انتهت ودية - منتخب مصر الثاني (3)-(0) تونس

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني ضد تونس - أفشة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره التونسي الودية، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لكأس العرب.

وحقق المنتخب الفوز في الودية الأولى أمام تونس بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

-----------------

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر الثاني 3-0

ق 70: تبديل جديد للمنتخب بنزول عمر الساعي بدلا من عمرو السولية.

ق 67: تبديل للمنتخب بنزول مروان حمدي بدلا من ناصر منسي.

ق 65: جوووول ميدو جابر يضيف الهدف الثالث للمنتخب المصري بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 2-0

ق17. جووووول الثاني لمنتخب مصر عن طريق مصطفى سعد

ق 6: جووووول صاروخي من يحيى زكريا الظهير الأيسر للمنتخب.

بداية المباراة

