نقطتان إلى كأس العالم.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو

فرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبات منتخب مصر أقرب لتحقيق هدفه بالتأهل إلى كأس العالم إذ يحتاج الفراعنة نقطتين فقط للصعود بشكل رسمي.

وجاء ترتيب المجموعة عقب الجولة الثامنة كالآتي:

1- مصر 20 نقطة (+14 هدفا)

2- بوركينا فاسو 15 نقطة (+12 هدفا)

3- سيراليون 12 نقطة

4- غينيا بيساو 10 نقاط

5- إثيوبيا 6 نقاط

6- جيبوتي نقطة واحدة

ويحسم صاحب المركز الأول تأهله بشكل مباشر بين ينتظر صاحب المركز الثاني موقفه من ترتيب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني لخوض الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي.

ويتبقى جولتان فقط على ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبذلك أقصى عدد من النقاط يصل إليه منتخب بوركينا فاسو هو 21 نقطة.

وحال جمع منتخب مصر نقطتين فقط يصل إلى 22 نقطة.

بينما في حال التساوي في النقاط يتم النظر إلى فارق الأهداف أولا وهو ما لن يتحقق حال حصد منتخب مصر نقطة من المباراتين وانتصار بوركينا فاسو.

في تلك الحالة سيكون فارق الأهداف للمنتخب على أقل تقدير +13 هدفا أو أقل، بينما بوركينا فاسو وقتها ستصل إلى +14 هدفا أو أكثر حسب نتيجة الفوز في المباراتين، وهو ما يعني أن التعادل في النقاط سيكون لمصلحة بوركينا فاسو.

مواعيد المباريات المتبقية لمنتخبي مصر وبوركينا فاسو

جيبوتي × مصر - 6 أكتوبر

سيراليون × بوركينا فاسو - 6 أكتوبر

مصر × غينيا بيساو - 11 أكتوبر

بوركينا فاسو × إثيوبيا - 11 أكتوبر