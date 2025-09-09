خطوة على كأس العالم.. مصر تحبط عودة الخيول لوطنهم بتعادل في بوركينا فاسو

عاد منتخب بوركينا فاسو للعب على أرضه في العاصمة واجادوجو لأول مرة منذ 4 سنوات من الغياب، لكن ذلك لم يكن كافيا لهزيمة الفراعنة الذين عادوا بنقطة غالية.

تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب 4 أغسطس بالجولة الثامنة من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2026.

بذلك التعادل ارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 20 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وبذلك يحتاج منتخب مصر للحصول على تقطتين خلال المباراتين المقبلتين للتأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2026.

التشكيل

بدأ منتخب مصر بثلاثي في خط الدفاع مكون من محمد هاني ورامي ربيعة وخالد صبحي حسب اختيارات المدرب حسام حسن.

🔴 ثنائي هجومي وخماسي في الدفاع تشكيل منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 🇪🇬 pic.twitter.com/e3aG20VIpm — FilGoal (@FilGoal) September 9, 2025

أحداث المباراة

المباراة بدأت بتدخل قوي من لاعب بوركينا فاسو على عمر مرموش الذي تعرض للإصابة في الدقيقة الرابعة.

وبعد دقيقة واحدة سدد تريزيجيه تسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

تبديل وإصابة

واستبدل مرموش في الدقيقة الثامنة ولم يستطع إكمال المباراة بسبب الإصابة ليحل أسامة فيصل بدلا منه.

video:1

وحاول تابسوبا التسجيل برأسية لبوركينا فاسو في الدقيقة 22 ولكن كرته مرت فوق المرمى.

ومن جديد حاول تريزيجيه التسديد في الدقيقة 26 ولكن الحارس تصدى بثبات.

رامي ربيعة كذلك تعرض لإصابة في الدقيقة الـ32 ليتلقى العلاج لبضعة دقائق، قبل أن يعود ويكمل المباراة، ولينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني سجل أسامة فيصل هدفا لم يحتسب لمنتخب مصر بسبب وجود حالة تسلل في الدقيقة الـ67. عرضية من محمد حمدي، قابلها محمد صلاح برأسية وأكملها أسامة فيصل في المرمى لكن من موقف تسلل.

وكاد دانجوا واتارا أن يسجل برأسية في الدقيقة 80 ولكن من جديد مرت الكرة فوق المرمى.

تبديلات عديدة

وأجرى حسام حسن 3 تبديلات لمصر في الدقيقة 84 بدخول مصطفى محمد، وأحمد سيد "زيزو"، ومهند لاشين بدلا من أسامة فيصل، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد نبيل "كوكا".

البديل مصطفى محمد شكل الخطورة سريعا في الدقيقة الـ89 بعد انطلاقة ثم تمريرة عرضية إلى محمد صلاح، لكن الدفاع قطعها.

وحاول مصطفى من جديد بعرضية بعد عرضية من زيزو في الدقيقة 93 ولكنه لم يلحق بالكرة التي مرت من أمام الجميع، لتمر بسلام على مرمي هيرفي كوفي حارس الخيول.

وأجرى حسام حسن تبديلا أخيرا بدخول حسام عبد المجيد بدلا من محمد صلاح قبل ثواني قليلة على نهاية المباراة.

ولم يتمكن منتخب بوركينا فاسو من خلق أي فرصة محققة خلال الوقت المتبقي من المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي.

ماذا بعد؟

سيلعب منتخب مصر مباراته المقبلة يوم 6 أكتوبر المقبل ضد جيبوتي في مباراة قد تكون هي الحاسمة في التأهل للمونديال.

وسيتأهل منتخب مصر بشكل مباشر في حال تحقيق الفوز على جيبوتي، أو يتأجل التأهل للجولة الأخيرة ضد غينيا بيساو في حالة التعادل أو الخسارة.