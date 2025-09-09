خبر في الجول - مرموش يُجري أشعة على الركبة بعد مباراة بوركينا فاسو

يجري عمر مرموش مهاجم منتخب مصر، أشعة عقب نهاية مباراة بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر سلبيا أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن مرموش سيتجه بصحبة محمد أبو العلا طبيب المنتخب لإجراء أشعة على ركبته.

وخرج عمر مرموش في الدقيقة العاشرة بعد تعرضه لإصابة في الركبة ليحل أسامة فيصل بدلا منه.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 6 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.