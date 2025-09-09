برشلونة يعلن مواجهة فالنسيا على ملعب يوان كرويف

حدد نادي برشلونة بشكل رسمي ملعب مواجهة فالنسيا مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي استضافة ملعب يوان كرويف مواجهة فالنسيا مساء الأحد.

وأشار التقرير إلى أن المباراة لن تقام على ملعب كامب نو لعدم جاهزيته حتى الآن.

ولم يحصل نادي برشلونة على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو ويسعى للانتهاء من ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

ويعلن برشلونة مزدي من التفاصيل حول مواجهة فالنسيا خلال الساعات المقبلة والمتعلقة بتنظيم المباراة وإجراءات بيع التذاكر.

وكان من المنتظر أن يلعب فريق سيدات برشلونة مباراة على نفس الملعب بنفس اليوم وهو ما قد يتعارض مع موعد مباراة فالنسيا لكن لم يتضح موقف مواجهة السيدات حتى الآن.

ويتسع ملعب يوان كرويف لـ 6 آلاف مشجع وهو مخصص في الأصل لخوض مباريات فريق السيدات والفريق الثاني لبرشلونة.

وحقق برشلونة 7 نقاط في أول ثلاث جولات من الدوري الإسباني بانتصارين وتعادل.

وتغلب برشلونة على مايوركا وليفانتي بينما تعادل أمام اريو فايكانو.