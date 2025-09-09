تشكيل منتخب مصر الثاني - الشحات وناصر منسي أساسيان ضمن 7 تبديلات أمام تونس

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني تشكيل الفريق لمواجهة نظيره التونسي، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويلعب منتخب مصر الثاني أمام تونس في تمام العاشرة مساءً في مباراة ودية ثانية استعدادا لبطولة كأس العرب.

وكانت المباراة الودية الأولى بين المنتخبين انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف محمد مجدي أفشة.

طولان قرر الدفع بحسين الشحات، وناصر منسي أساسيان، فيما قرر إراحة أفشة، ومحمد النني، ضمن 7 تبديلات إجراها عن الودية الأولى.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد هاني - مصطفي العش - محمود حمدي الونش - يحيي زكريا

الوسط: عمرو السولية - غنام محمد - أكرم توفيق

الهجوم: مصطفى سعد - ناصر منسي - حسين الشحات

بدلاء منتخب مصر الثاني أمام تونس:

محمود جاد - علي الفيل - حسام حسن - ميدو جابر - أحمد عاطف "قطة" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - عمر جابر - محمود رزق - كريم حافظ - محمد النني - محمد مجدي "أفشة" - مروان حمدي.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

كأس العرب منتخب مصر الثاني حلمي طولان
