اليوم: كانتي يعود لصفوف اتحاد جدة السعودي

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - اتحاد جدة والفتح

عاد نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة، إلى فريقه من أجل الاستعدادا لمواجهة الفتح القادمة.

ويستضيف الاتحاد منافسه الفتح يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية، عن انضمام كانتي بعد انتهاء الإجازة التي حصلها عليها.

وأعلن نادي اتحاد جدة يوم السبت منح كانتي إجازة قصيرة لظروف خاصة.

ولم يشارك كانتي في الحصص التدريبية أيام الخميس والجمعة والسبت لظروفه الخاصة.

وقد يكون كانتي في طريقه للرحيل من صفوف النمور، إذ لا يمانع نادي اتحاد جدة التخلي عن لاعب الوسط الفرنسي الذي دخل الاشهر الاخيرة من عقده وفقاً لموقع فوت ميركاتو.

وكان كانتي قد انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

وخاض كانتي 31 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي وساهم في 7 أهداف.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما شارك في كأس الملك بأربع مباريات ونجح في صناعة هدف.

