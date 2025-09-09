إصابة مرموش واستبداله مبكرا أمام بوركينا فاسو

تعرض عمر مرموش للإصابة مبكرا رفقة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو مما دفع حسام حسن المدير الفني لاستبداله.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض مرموش لتدخل قوي في الدقيقة الرابعة من المباراة مما دفع الجهاز الطبي لعلاجه بأرضية الملعب.

ودفع حسام حسن بأسامة فيصل في الدقيقة التاسعة بدلا من عمر مرموش الذي سقط مجددا متأثرا بإصابته.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إثيوبيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة عقب مرور سبع جولات.