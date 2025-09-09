سامي يغادر معسكر منتخب مصر الثاني بسبب الإصابة

غادر أحمد سامي مدافع منتخب مصر الثاني، المعسكر المقام في الإسماعيلية في إطار استعداداته لكأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشف المنتخب الثاني عن مغادرة سامي للمعسكر بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز في تصريحات صحيفة، عن أن سامي تعرض لإصابة خلال ودية تونس الأولى وعاد لنادي بيراميدز ليخضع للعلاج والتأهيل في النادي.

طبيب بيراميدز أوضح أن سامي يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

وبدأ سامي برنامجه التأهيلي بالفعل على أن يخضع لأشعة خلال ساعات، لتجهيزه للعودة مرة أخرى في تدريبات الفريق ومبارياته المقبلة.

ويستعد المنتخب الثاني لمواجهة تونس في الودية الثانية خلال المعسكر في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب هيئة قناة السويس.

وحقق المنتخب الفوز في المباراة الودية الأولى أمام تونس بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة.