سامي يغادر معسكر منتخب مصر الثاني بسبب الإصابة

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

أحمد سامي - بيراميدز ضد المصري

غادر أحمد سامي مدافع منتخب مصر الثاني، المعسكر المقام في الإسماعيلية في إطار استعداداته لكأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشف المنتخب الثاني عن مغادرة سامي للمعسكر بسبب الإصابة التي تعرض لها.

أخبار متعلقة:
أحمد سامي: نمتلك من الخبرات ما يكفي للظهور بشكل جيد في كأس العرب أفشة: الأجواء رائعة في منتخب مصر الثاني.. وينقصنا الانسجام الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز في تصريحات صحيفة، عن أن سامي تعرض لإصابة خلال ودية تونس الأولى وعاد لنادي بيراميدز ليخضع للعلاج والتأهيل في النادي.

طبيب بيراميدز أوضح أن سامي يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

وبدأ سامي برنامجه التأهيلي بالفعل على أن يخضع لأشعة خلال ساعات، لتجهيزه للعودة مرة أخرى في تدريبات الفريق ومبارياته المقبلة.

ويستعد المنتخب الثاني لمواجهة تونس في الودية الثانية خلال المعسكر في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب هيئة قناة السويس.

وحقق المنتخب الفوز في المباراة الودية الأولى أمام تونس بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة.

كأس العرب المنتخب الثاني أحمد سامي
نرشح لكم
مباشر ودية - منتخب مصر الثاني (1)-(0) تونس.. جووووول صاروخي سعفان الصغير باكيا: مازال أمامنا مباراتين.. وعانينا من ضغوط كبيرة نقطتان إلى كأس العالم.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم - موعد مباراة جيبوتي ضد مصر والقنوات الناقلة خطوة على كأس العالم.. مصر تحبط عودة الخيول لوطنهم بتعادل في بوركينا فاسو خبر في الجول - مرموش يُجري أشعة على الركبة بعد مباراة بوركينا فاسو تشكيل منتخب مصر الثاني - الشحات وناصر منسي أساسيان ضمن 7 تبديلات أمام تونس إصابة مرموش واستبداله مبكرا أمام بوركينا فاسو
أخر الأخبار
حسام حسن: كنت أحلم دائما بقيادة مصر لكأس العالم كمدرب.. وحققنا ما أردناه ضد بوركينا 12 ثاتيه | الكرة المصرية
مباشر ودية - منتخب مصر الثاني (1)-(0) تونس.. جووووول صاروخي 28 دقيقة | منتخب مصر
سعفان الصغير باكيا: مازال أمامنا مباراتين.. وعانينا من ضغوط كبيرة 33 دقيقة | منتخب مصر
نقطتان إلى كأس العالم.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو 46 دقيقة | منتخب مصر
الأسود في خطر.. كاب فيردي تفوز على الكاميرون وتقترب بشدة من التأهل لكأس العالم 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم – الوضع يتأزم.. نيجيريا تُصعب موقفها بتعادل مع جنوب إفريقيا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة جيبوتي ضد مصر والقنوات الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
السنغال تقلب الطاولة على الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعتها.. وتأزم موقف السودان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513095/سامي-يغادر-معسكر-منتخب-مصر-الثاني-بسبب-الإصابة